Claudio Gentile, ex giocatore della Juventus e compagno di Pietro Anastasi in bianconero, ha parlato così dalla Basilica di San Vittore a Varese, dove si è svolto l'ultimo saluto al grande centravanti deceduto lo scorso venerdì: "Coronato il suo sogno alla Juve? Ha giocato nella Juve, ma anche in Nazionale, con cui ha vinto un Europeo. Ha fatto la storia del calcio italiano, è stato un esempio per tutti. Io quando sono arrivato alla Juve ho trovato un giocatore che ne rappresentava il nome. Minuto di silenzio? Sono molto arrabbiato, è una cosa vergognosa. Uno come lui, con quello che ha fatto anche con l'Europeo doveva essere riconosciuto a livello totale. Però, in Italia non si rispetta persone che fanno anche cose importanti. Non posso dare consigli a nessuno, sarà la loro coscienza a darli. Se un giocatore come lui non viene riconosciuto è una cosa gravissima. Sla? Io non penso che sia un problema per i calciatori, le percentuali sono ancora basse"