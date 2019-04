Georgina Rodriguez si racconta. La compagna di Cristiano Ronaldo ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "E' stato amore a prima vista per entrambi, c'è una grande armonia tra di noi e ci capiamo molto bene. Mi trovo bene a Torino, mi ricorda molto la mia infanzia per il tipo di clima e le montagne. È una città molto bella, con angoli incantevoli, piazze maestose, l’arte, i musei, come quello egizio. E poi ci sono la vicinanza alle Alpi, a Milano, alla Svizzera. E perché no, la Juventus, squadra importantissima a livello mondiale".



"A casa ci piace passare il tempo libero in famiglia e lavoriamo molto. Cristiano si allena ogni giorno e io mi dedico alla mia campagna da modella. Adesso siamo concentrati nel lancio di un nuovo business, ma la maggior parte del tempo lo dedico alla cura e all’educazione di miei figli. Sono la cosa più importante per me. Sia dal punto di vista della cura nelle cose basilari, come la loro igiene e alimentazione, sia dal punto di vista della crescita. Ci divertiamo molto insieme. Sono straordinari. E poi, il fratello maggiore si è adattato benissimo alla scuola e ai suoi nuovi compagni, come alla sua squadra di calcio, andiamo sempre a vedere le sue partite. Li adoro". "I social li gestisco da sola, non ci sono agenzie dietro. È per questo che non posto foto ogni giorno, lo faccio quando ho tempo e voglia. Ritocchi: sì o no? Mi piace curarmi, ma senza ossessioni. Per la pelle bastano pulizia giornaliera e idratazione. Mi piacciono i miei occhi perché sono grandi, ho le ciglia molto lunghe e le sopracciglia ampie che mi evidenziano lo sguardo. Li ho presi da mio padre. E poi le curve: sono molto femminili. Il mio pregio maggiore è che mi ritengo una persona molto umana. Le cose più importanti nella mia vita sono la mia famiglia e i miei amici. Mi sono sempre impegnata perché la gente che mi sta vicino stesse bene. Ho un animo sincero, pulito e trasparente. Sono un po’ diffidente e questo fa sì che inizialmente io sia prudente con le persone. Una volta presa confidenza sono aperta e socievole".