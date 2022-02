Epoca che si chiude per l'Arminia Bielefeld. Dopo 11 anni, infatti, dirà addio il centravanti e capitano della squadra della Fabian Klos. L'esperto attaccante, 34enne, vanta 79 gol in 193 partite in Zweite Bundesliga e otto gol in 54 partite di Bundesliga, risultando il miglior marcatore della storia del club.