Sono stati pubblicati i dati relativi al bilancio 2018 dell'ACF Fiorentina. Alle voci relative ai trasferimenti, si può notare come la transazione tra la Roma e la società viola per il passaggio a titolo temporaneo di Gerson, al netto dell'ingaggio del giocatore, sia basa su 93mila euro, la cifra che i gigliati hanno dunque pagato per aver in prestito il brasiliano, acquistato per 16 milioni di euro dalla Fluminense.