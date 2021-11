Il centrocampista del Siviglia Oscar Rodriguez, dopo un inizio da protagonista con quattro partite da titolare, è diventato una seconda scelta per Lopeteguei e la dirigenza andalusa è al lavoro per trovargli un nuovo club a gennaio che lo possa far giocare con continuità. Come riportato da As il Getafe potrebbe tentare di acquistarlo in prestito, ipotesi possibile grazie ai buoni rapporti tra il Ds Monchi e il proprietario del club di Madrid Angel Torres.