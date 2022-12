Ghana-Uruguay (calcio d'inizio alle ore 16 italiane in diretta su RaiSport e RaiPlay) è una gara valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo H ai Mondiali in Qatar. Si gioca all'Al Janoub Stadium di Al Wakrah. Gli africani hanno 3 punti in classifica, la metà del Portogallo (primo e già qualificata) e due in più dell'Uruguay, a quota 1 come la Corea del Sud.



PROBABILI FORMAZIONI



GHANA (4-2-3-1): Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah; Partey, Abdul-Samed; Kudus, A. Ayew, J. Ayew; I. Williams. CT: Addo.



URUGUAY (4-3-1-2): Rochet; Varela, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Torreira; De Arrascaeta; Nunez, Suarez. CT: Alonso.



Arbitro: Daniel Siebert, assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn, Yoshimi Yamashita quarto uomo, Dankert e Van Boekel al Var.