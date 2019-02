Abdelkader Ghezzal va a segno anche fuori dal campo. L'ex attaccante algerino di Crotone, Siena, Bari e Parma ha fatto colpo all'Isola dei Famosi. Passando una notte insieme a una nuova concorrente, Ariadna Romero.



La showgirl cubana non si nasconde: "Ghezzal è un figo pazzesco. Io non sapevo dove dormire e lui è stato il primo a dire di non preoccuparmi e a farmi spazio". Dal canto suo, Ghezzal ricambia i complimenti: "Algeria e Cuba, una coppia pazzesca!".