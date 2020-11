La Serie C sta vivendo un momento estremamente delicato dal punto di vista finanziario: la pandemia di Covid-19, infatti,. Difficoltà alle quali la Lega Pro sta cercando di fare fronte anche grazie all'instancabile operato del suo presidente,: ''Viviamo una fase particolarmente complicata - ha raccontato ai nostri microfoni - ma è una situazione che, purtroppo, devono sopportare tutti gli uomini e le donne in questo periodo:. L’elemento di precarietà ed incertezza è condiviso rispetto a tutti gli altri: ne soffrono anche calciatori e tecnici. C'è poi un problema di programmazione della modalità delle partite:. Il campionato deve andare avanti, perché assicura anche un momento di minor tensione per tutti coloro che seguono la propria squadra:''C'è una situazione economica pesante per i club:Abbiamo prima interrotto al nord a febbraio, poi anche al sud a marzo: da quel momento non entra un euro nelle casse delle società, perché le nostre risorse sono determinate principalmente da due voci: il, e sappiamo che gli stadi sono chiusi, e le. Il problema, in questo secondo caso, è che le aziende dei presidenti stanno vivendo il nostro stesso dramma. Non solo, perché non si deve solo far fronte ad una perdita così netta,: e quindi tamponi con cadenza settimanale per tutto il gruppo squadra, maggiori costi per le trasferte e, dove necessario, per l'isolamento dei gruppi''.''Assolutamente sì. Sono tutti imprenditori che devono fronteggiare la crisi delle proprie aziende:Se si troveranno costretti a scegliere, tutti quanti, e giustamente, farebbero il possibile per salvare l'azienda. Il calcio rappresenta un surplus e come ogni cosa non di prima necessità rischia tanto in fasi come questa''.''La Serie C è stretta in una morsa: da un lato c'è la Serie A, il calcio d'élite, mentre dall'altro il mondo dilettantistico. Noi occupiamo una zona grigia che sta nella falda tra i professionisti e gli amatori e anche per questo ci siamo uniti con le Leghe di Basket, Pallavolo (maschile e femminile) e parte dell'Atletica per cercare di dare un segnale forte. Il nostro obiettivo è quello di far comprendere che c'è un grande numero di società in bilico.: assicurano occupazione e garantiscono una difesa di valori sociali importanti. Quando i ragazzi vanno al campo ad allenarsi non gli si insegna solo il calcio:. Se crolla questo mondo si corre un forte rischioprima di tutto: per questo'.''Se nel giro di poco tempo non dovessero arrivare risorse finanziarie per lenire i costi relativi alle spese sanitarie e degli sgravi fiscali. E badi bene, quando parlo di sgravi fiscali non intendo spostare le date avanti di qualche mese: serve una riforma più strutturata, che permetta alle società di rientrare nel giro di anni. La Serie C in questo momento ha bisogno di liquidità''.''Le dico questo: l'unica autoriforma relativa alla riduzione delle squadre professionistiche dal dopoguerra è stata fatta proprio dalla Serie C, che nel 2011-12 ha ridotto da 90 a 60 le società, passando dalla classica suddivisione in C1 e C2 alla C unica. Ora le chiedo:All'epoca abbiamo fatto un'operazione illuminata, ma è stata una riforma portata avanti in totale: qui si nasconde il vero problema., capire qual è la mission dei vari campionati e dare vita ad un progetto sostenibile che parta da fondamenta stabili e condivise.''.''Noi siamo il calcio dei giovani e del territorio: abbiamo bisogno di strutture, di maestri. In Italia si considerano ragazzini tutti quelli che non hanno almeno 24 o 25 anni, mentre in Europa si gioca e si vince con i giovani.. Non possiamo lasciar morire la Serie C, di questo calcio avremo bisogno soprattutto dopo il Covid. La pandemia sta lasciando delle ferite profonde nei nostri ragazzi, che non possono andare a scuola, non possono uscire e giocare., perché sono nel momento in cui i loro carattere si forma: ecco perché ci sarà bisogno del nostro calcio.: può essere l'elemento di ripresa sociale e valoriale., ma io spero che potremo dare una mano all'Italia per uscire da questo incubo''.