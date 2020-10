Giallo Alessandro Bastoni: il difensore dell'Inter, in questi giorni in ritiro con l'Italia Under 21, martedì è risultato positivo a tampone anti-Covid, ma un test precedente cui era stato sottoposto (domenica sera, risultati arrivati lunedì mattina) aveva dato esito negativo.



NUOVO ESAME - Due referti diametralmente opposti a distanza di un giorno, ecco perché oggi (mercoledì) lo staff medico dell'Under 21 procederà sottoponendo Bastoni a un terzo tampone, quello decisivo: l'esito è atteso nel pomeriggio.