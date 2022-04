Si tinge di giallo la vittoria del Bayern Monaco a Friburgo nella 28esima giornata di campionato nella Bundesliga tedesca. Infatti a cinque minuti dal novantesimo, sul risultato parziale di 1-3, i campioni di Germania hanno giocato per una ventina di secondi con 12 calciatori in campo. Per colpa di un errore nel doppio cambio deciso da Nagelsmann, che ha inserito Sule e Sabitzer (poi autore del gol dell'1-4 finale) al posto di Tolisso e Coman. Quest'ultimo però non ha lasciato subito il campo perché, come spiegato dall'allenatore nel dopo-partita, il cartellone luminoso esposto dal quarto uomo indicava l'uscita del numero 29 (il suo vecchio numero di maglia, ora libero) invece dell'11, il suo attuale numero di maglia.



Gli arbitri non se n'erano accorti, al contrario del difensore del Friburgo, Schlotterbeck, che l'ha segnalato al direttore di gara. Il quale ha fermato il gioco per circa 5 minuti prima di far terminare l'incontro. A questo punto il Friburgo deve decidere se fare ricorso per chiedere la ripetizione della gara o meno.