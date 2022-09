, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Milan per 2-1: "Dopo l'espulsione di Leao sacrosanta,, tutte le decisioni sono state contrarie. Non si deve arbitrare con arroganza, devi reggere la pressione, la posta in palio è importante per entrambe, devi avere rispetto anche per la Sampdoria."La mia squadra ha sbagliato una partita, quella a Salerno poi abbiamo fatto delle buonissime gare e abbiamo gestito male 8 minuti a Verona"Le caratteristiche di Manolo sono di un attaccante, quando giocheremo con le due punte giocherà, devo fare delle scelte in base a come giocheremo, all'avversario, oggi avevo bisogno di due giocatori esterni. Gabbiadini non aveva la forza per reggere il confronto fisico a lungo termine"."Leao è forte se si apre il campo, devi stare attento perché Maignan può giocarti la palla a 70 metri. Abbiamo scelto la strategia per evitare di non farci prendere in mezzo, nei 90 minuti qualcosa lui crea, devi essere bravo a limitarlo, in Serie A non lo tiene nessuno.""Ho fatto un discorso che riguardava la comunicazione interna verso l'esterno, la squadra è isolata da qualsiasi tipo di discorso che può riguardare il club, la squadra deve pensare solo a giocare e il club troverà le soluzioni. L'acqua calda c'è, la luce anche quindi non ci sono problemi"