E' stata ed è tuttora un'estate convulsa quella di Suso: corteggiato dalla Roma, messo sul mercato dal Milan e, infine, blindato da Giampaolo. Già, perché il tecnico ex Sampdoria ha deciso di puntare sul giocatore spagnolo e dargli una nuova dimensione, spostandolo dalla linea laterale e portandolo al centro del campo e più vicino alla porta.



AL CENTRO DEL PROGETTO - ''Suso è un fuoriclasse''. Questa la sentenza di Giampaolo dopo l'amichevole con il Manchester United nella quale il giocatore è risultato decisivo. Perché il nuovo ruolo da trequartista, sul quale aleggiavano i dubbi di tutti, è stato interpretato alla perfezione da Suso, che ha dimostrato di poter essere un fattore anche nel nuovo Milan. Prima di poter ripartire però restano da mettere a tacere le voci di mercato, incessanti, sul giocatore. Oltre alla Roma, interessata a Suso da diverso tempo, ci sono stati anche i sondaggi di Lione e Monaco, che nei giorni scorsi hanno chiesto informazioni per lo spagnolo.



RINNOVO - La presa di posizione di Giampaolo è stata un assist importante allo stesso Suso, che ora è pronto a ridiscutere i termini del rinnovo di contratto col Milan forte dell'apprezzamento del nuovo tecnico. Un rinnovo che metterebbe la parola fine sulla trattativa, mai davvero decollata, con la Roma e su tutte le voci di un possibile addio. L'agente dello spagnolo, Alessandro Lucci, è pronto a presentare le proprie richieste al Milan: 4,5 milioni a stagione fino al 2024, con possibile rimozione della clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Perché Giampaolo punta su Suso e Suso vuole il Milan. In attesa del rinnovo...