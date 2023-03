L’Italia ha visto Mateo Retegui, attaccante del Tigre, avere un impatto decisivo in nazionale. Il nuovo attaccante azzurro ha segnato sia nella sconfitta contro l’Inghilterra che nella vittoria 2-0 contro Malta. Da vero bomber ha mostrato tutto il suo talento. Di conseguenza, è nato un forte interesse verso chi sarà il prossimo oriundo ad esordire. Chi potrebbe seguire le sue orme è Gianluca Prestianni.



THE NEXT - Nato a Ciudadela il 31 gennaio del 2006, è soprannominato “La pulga” (La pulce, in italiano) per via della sua statura e della velocità palla al piede, esattamente come il suo idolo: Leo Messi. È cresciuto nelle giovanili del Velez, dove detiene un record: è il più giovane esordiente della storia del club. A 16 anni, 3 mesi e 23 giorni ha debuttato in un match di Copa Libertadores contro l’Estudiantes, vinto 4-0. Nonostante faccia parte dell’Argentina U17, in cui ha collezionato 6 presenze e 2 gol, il ct Roberto Mancini sta cercando di portare anche lui in nazionale. L’unico problema è che il ragazzo non è in possesso del passaporto italiano (in arrivo però nei prossimi mesi): la federazione sta lavorando per convincere la famiglia a fargli accettare la convocazione.



IL MERCATO - Viste le ottime prestazioni, diversi club si stanno interessando al giocatore. In Serie A, il pressing è soprattutto della Fiorentina, con il dt Burdisso volato in Sudamerica per visionare il ragazzo. Un’altra pretendente è il Napoli di Luciano Spalletti, che dovrà però vedersela con Benfica e Siviglia. L’ostacolo più grande? La clausola rescissoria di 12 milioni di euro, che magari già tra qualche mese potrebbe sembrare non così esagerata.