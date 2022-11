Il ct del Giappone Hajime Moriyasu ha parlato dopo la sorprendente vittoria dei suoi contro la Germania:



"I giocatori si sono uniti come in una vera, unica squadra. Ci siamo preparati bene e abbiamo tenuto duro, questo è ciò che ha portato alla vittoria. Molti dei nostri tifosi sono venuti a Doha, erano con noi e ci hanno spinto in avanti. Voglio che manteniamo la calma dopo questo successo, guardiamo a cosa avremmo potuto fare meglio e cerchiamo di vincere la prossima partita".