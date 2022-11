Sorpresa, emozioni forti e sorrisi al teatro Massimo di Cagliari per la première del docu-film "Nel nostro cielo un Rombo di Tuono" dedicato a Gigi Riva e realizzato dal regista Riccardo Milani. In sala all'ultimo, accompagnato dai due figli Mauro e Nicola e dalle nipoti, si è presentato anche il mito dei rossoblù Riva. Foto, abbracci con gli ex compagni dello Scudetto del 1970 e anche qualche lacrima di commozione per la leggenda dei sardi che ha ricevuto il calore di tutto il teatro alla prima vera uscita pubblica dopo tanti anni.







Riva ha guardato il lungometraggio dove lui stesso in prima persona racconta la sua storia, dai suoi inizi allo Scudetto e poi gli anni con la Nazionale, prima da giocatore e poi da dirigente. Una serata diversa e speciale per l'ex numero 11 del Cagliari che insieme alla famiglia ha festeggiato anche il suo settantottesimo compleanno. Presenti alla première oltre agli ex compagni di squadra, da Tomasini a Cera, anche il capitano del Cagliari Deiola e tanti tra politici e sportivi legati al mondo sardo.