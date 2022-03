Intervistato da Calciomercato.com all'interno del programma Twitch il noto giornalista e super tifoso della Juventus, Massimo Giletti, ha parlato del ruolo di Paulo Dybala, della possibilità di rinnovare il contratto e di quanto sia davvero decisivo per la squadra allenata da Allegri. "A quelle cifre non ne vale la pena per uno che non dà garanzie fisiche. E poi quand'è che è stato decisivo in campo?". Ecco tutte le sue parole.