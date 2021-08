Avevo appena terminato di leggere l’articolo che il quotidiano ”La Stampa” aveva pubblicato questa mattina a commento di ciò che sta accadendo in Afghanistan dove i talebani stanno per occupare anche Kabul e ripristinare la scellerata legge islamica. L’analisi portava la firma di un grande conoscitore delle tragedie belliche che ammorbano questo mondo. Un’ora dopo quella lettura venivo a conoscenza, con sconcerto e con dolore che l’autore di quel pezzo non c’era più.Un poco lo infastidiva la mia fede juventina ma Gino era un uomo profondamente democratico e disposto a tollerare gli altrui difetti sopportandoli come un male necessario perché,In ogni caso di pallone si parlava il meno possibile per evitare sciocche seccature. Preferivo interrogarlo sulla sua vita di autentico eroe i cui segni portava tatuati addosso e riflessi nel suo sguardo onesto con gli onesti e di fuoco con gli imbroglioni.. I suoi nemici dichiarati., di bimbi venuti al mondo più miseri del bambino Gesù, di gente assetata alla quale veniva data acqua da bere , affamata e nutrita, malata e curata. Da lui, da Gino Strada e dall’esercito di angeli che lavoravano con lui in quella sorta di “bolla benedetta” che è. In questo ultimo periodo il termine eroe è stato usato tante volte e talvolta abusato.. Se mai gli capitasse, da lassù, di dovermi leggere riderebbe e mi direbbe con dolcezza: “sei proprio un gobbo….”. Domenica mi mancherà tanto quella telefonata.