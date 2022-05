Dopo la sconfitta per 1-3 contro il Mainz nell'ultimo turno di Bundesliga, alcuni giocatori del Bayern Monaco, già campione di Germania, hanno deciso di prendersi una piccola vacanza andando qualche giorno a Ibiza. Nonostante Nagelsmann abbia dato due giorni di riposo alla squadra, i calciatori sono stati duramente criticati dalla stampa tedesca: Lothar Matthaus ha rimproverato i giocatori partiti per l'isola spagnola e Magath ha messo in discussione la professionalità dei giocatori.



LA DIFESA - Il ds del club Hasan Salihamidzic ha difeso i calciatori partiti in vacanza, spiegando che era stata concordata già prima della sconfitta contro il Mainz come un'occasione per fare gruppo.