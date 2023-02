Giovava a Vinovo, ma non nella Juve. E ora è uno dei volti nuovi del calcio italiano: già chiamato da Roberto Mancini, già lanciato da Vincenzo Italiano nella Fiorentina quando gli anni compiuti sono appena 20. Si parla di Alessandro Bianco, centrocampista tuttofare nato a Torino, cresciuto nel Toro e poi passato dal Chisola prima di riprendere la via maestra. Il Chisola, guardacaso, squadra dilettantistica proprio di Vinovo, a lungo quartier generale di tutta la Juve e da qualche anno solo del vivaio (oltre che delle J Women). Con la Juve che, in ritardo, torna a seguirlo...