Il 2023 si apre con una bellissima notizia per il. L'attaccante, a cui è stato diagnosticato in estate un tumore ai testicoli, ha fatto un passo verso il suo ritorno e ha lavorato in palestra e, come riferisce il BVB, sarà aggregato con attenzione alla squadra prossimamente.- Lo stesso Haller ha voluto mandare un messaggio ai tifosi tramite i social del club giallonero: "Ciao a tutti, sono finalmente tornato. Non è stato semplice, ma con il vostro supporto è stato più facile. Non vedo l'ora di vedervi allo stadio per delle vittorie".