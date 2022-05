. Ma non tutta la destra sembra appoggiare quest’idea.Nella visione della leader la scuola “ideale” dovrebbe riprendere il sistema degli “A-levels” britannico con l’introduzione di un meccanismo che, alla fine della scuola secondaria, consenta di valutare il livello di conoscenza raggiunto da ogni studente. Una proposta che sembra destinata a dividere l’opinione pubblica e di cui si è dibattuto a lungo durante la conferenza del partito.Il programma di governo di FdI è contenuto in un opuscolo di una trentina di pagine dove, all’interno del capitolo “Libertà di emergere”, si può leggere la principale novità proposta:Secondo il modello anglosassone, gli studenti iniziano la Primary School (la nostra scuola elementare o primaria) a 5 anni, per poi passare alla Secondary School (equiparabile alla nostra scuola media e parte della superiore) dagli 11 ai 16 anni. Soltanto al termine della Secondary School gli studenti si trovano ad affrontare i loro primi importanti esami per conseguire il titolo accademico denominato GCSE (General Certificate of Secondary Education).politico e pareri contrastanti. Per questo motivo la proposta di un cambiamento così radicale appare a molti un azzardo.che ha evidenziato come il mondo dell’istruzione debba garantire pari opportunità a tutti, ma sarebbe controproducente appiattire le differenze e promuovere tutti senza tener conto di attitudine, volontà e preparazione.