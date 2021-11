La polizia avrebbe individuato il tifoso della Fiorentina che, dopo la partita di Empoli, ha molestato la giornalista di Toscana Tv, Greta Beccaglia, mentre era in diretta per una trasmissione sportiva. Il commissario di Empoli, riferisce Ansa, lo ha individuato incrociando le immagini riprese dalla stessa emittente con altre e altri accertamenti sono ancora in corso. Tuttavia, al momento, non vengono presi provvedimenti specifici verso di lui poiché la polizia è in attesa della denuncia da parte della giornalista.