Una visita di controllo si è trasformata in una tragedia. E' la storia di una calciatrice di Cervia, che uscita dallo studio medico ha chiamato la madre piangendo raccontandole di essere stata molestata. I fatti sono del febbraio 2020, quando la ragazza, poco più che maggiorenne, è andata subito dai carabinieri per denunciare l'accaduto e la sera stessa si è presentata al Pronto Soccorso per un tracollo emotivo.



Secondo la notizia riportata dal TgCom24, il medico, 66 anni, ha patteggiato davanti al gup otto mesi di reclusione con pena sospesa; la ragazza, già risarcita, non era presente all'udienza. Una scelta puramente processuale secondo la legale del medico, incensurato, professato innocente e con decenni di esperienza nel suo lavoro. La ragazza ha definitivo quella visita un' 'avance indesiderata', ma secondo la difesa era un tipo di controllo che poteva prevedere anche una manovra particolare legata al controllo di eventuali linfonodi.