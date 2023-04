Le grandi sfide di campionato, d'Europa e di Coppa Italia hanno distolto un po' l'attenzione su uno dei problemi più grandi evidenziati a lungo dal ct: ci sono. Un'emergenza endemica del nostro pallone a cui, per la prima volta dopo tanto tempo, anche i club di Serie A hanno deciso di prestare attenzione.che però, proprio fra le pieghe delle nuove norme,che potrebbero portare il focus d'impatto ben lontano dall'obiettivo prefissato, ovvero dare più spazio ai talenti italiani.Il primo step della riforma è paradossalmente un passo indietro. I club di Serie A hanno deciso di innalzare il limite di età (tralasciando eventuali permessi per i "fuoriquota") del campionato che passerà da un campionato Under 19 a uno Under 20.. Ma in un mondo del calcio globale in cui l'età media di esordio o approdo in prima squadra (e quindi nel calcio professionistico) si sta abbassando, noi andiamo in controtendenza aumentando i limiti d'età.È in questo quadro che si inseriscono, a ragione, le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, che in diverse conferenze stampa ha sminuito e non poco prima la possibilità e poi questa scelta normativa: "Ho sentito che voglionoPer me è sbagliato, in primis per i ragazzi. La gente a quell’età ha due figli.Tutti parlano dei problemi, nessuno parla mai di soluzioni". E ancora: "Vedendo quello che hanno deciso d'ora in avanti, ma questo fa parte del movimento italiano, per sistemare bisogna decidere e qui non decide mai nessuno".L'altro aspetto da tenere in considerazione è invece propriodi avere in rosa almeno 10 giocatori "" (formati per almeno 2 anni dai 12 anni in su) e almeno 10 giocatoriper le nazionali italiane (entro 3 anni, si partirà con 5, poi 8, poi 10). Un principio che potrebbe essere correttoE allora invece che 20 giocatori prodotti dai vivai di cui 10 italiani, ne potremmo avere in lista gara (non in rosa) anche soltanto 10Il tentativo disperato di cambiare il sistema nasce già zoppo. Tolta l'idea malsana di aumentare il limite d'età (che altro non fa che mettere in discussione l'idea più importante delle seconde squadre) inserire l'obbligo di avere almeno il 50% dei giocatori italiani in campo potrebbe essere un'implementazione che aiuterebbe il sistema.