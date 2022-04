42-0. Questo l'incredibile risultato di una partita di ragazzini (categoria Giovanissimi provinciali Under 15, due tempi da 35 minuti) giocata domenica mattina a Nuoro in Sardegna. La Fanum Orosei ha battuto in casa La Caletta, ultima in classifica. Scesa in campo in dieci giocatori e con un'età inferiore di due anni rispetto agli avversari. Grazie a questo punteggio per via della migliore differenza reti, i padroni di casa hanno superato al primo posto in classifica la Lupi Del Goceano, che sono a pari punti.



LE PAROLE - Il comitato regionale sardo presieduto da Gianni Cadoni vuole far aprire un'inchiesta dalla Procura federale: "Convocherò i presidenti delle società coinvolte e gli allenatori, dovranno dare spiegazioni convincenti per evitare pesanti provvedimenti. È gravissimo quello che è successo, va contro la normalità del calcio. Lo sport a questo livello deve andare oltre il risultato e va vissuto in modo ludico. Rispetto, divertimento e cultura devono stare al primo posto. Bisogna fare chiarezza su questa storia".

Gli ha fatto eco il presidente della Figc di Nuoro, Luigi Secci: "Un'umiliazione del genere è inaccettabile. Le scuole di calcio e i tornei giovanili servono per educare i ragazzi al rispetto, non per umiliarli".