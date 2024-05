Girona escluso dalla Champions? Cosa dice il regolamento

Il Girona ha centrato la qualificazione in Champions League per la prima volta nella sua storia, decisiva la vittoria contro il Barcellona che ha permesso anche al Real Madrid di conquistare il titolo.- Il Girona è qualificato alla prossima Champions League così come anche il Manchester City:In tanti si stanno chiedendo se due società della stessa proprietà possono giocare la stessa competizione,

"Per garantire l’integrità delle competizioni UEFA per club (vale a dire UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League), si applicano i seguenti criteri:* Nessun club che partecipa a una competizione UEFA per club può, direttamente o indirettamente:* detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club;* essere socio di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club;* essere coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club; o

* avere qualsiasi potere nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club.Nessuno può essere coinvolto simultaneamente, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club.Nessuna persona fisica o giuridica può avere il controllo o l’influenza su più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club, tale controllo o influenza essendo definiti in questo contesto come:

* detenere la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti;* avere il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, direzione o controllo del club;* essere azionista e controllare da solo la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti del club; o* poter esercitare con qualsiasi mezzo un’influenza determinante nel processo decisionale del club.Al comma due dell'articolo 5 si legge che:"Se due o più club non soddisfano i criteri volti a garantire l’integrità della competizione, solo uno di loro può essere ammesso a una competizione UEFA per club, secondo i seguenti criteri (applicabili in ordine decrescente):

* il club che si qualifica per merito sportivo alla più prestigiosa competizione UEFA per club (ovvero, in ordine decrescente: UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Europa Conference League);* il club che si è classificato in posizione migliore nel campionato nazionale dando accesso alla relativa competizione UEFA per club;* il club la cui federazione è classificata più in alto nelle liste d’accesso