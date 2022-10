L'attaccante del Milanha concesso un'intervista a RMC Sport, nella quale ha parlato del suo momento in rossonero, di Mondiali e tanto altro. "Nel complesso, abbiamo iniziato bene questa stagione. Siamo soddisfatti di questo post-scudetto.Siamo ancora più attesi, visto che abbiamo lo scudetto sulla maglia.Dobbiamo essere pronti, abbiamo la rosa per esibirsi quest'anno ma non siamo risparmiati dagli infortuni come molte altre squadre.Siamo davvero ben piazzati in campionato, a tre punti dalla vetta, dobbiamo continuare così. In Champions League abbiamo ancora il destino nelle nostre mani, dovremo vincere le nostre due partite. A livello personale sono contento di quello che ho ottenuto, dobbiamo continuare così. Le partite si susseguono, devi prendere i punti ed essere in una buona posizione dopo il Mondiale, questa è la cosa più importante".Sul suo nuovo status di leader: "Mi sento molto bene fisicamente, questa continuità di impiego mi rende felice.È un ruolo che mi piace, da fratello maggiore, lo faccio molto volentieri. Cerco di dare l'esempio. Finora funziona bene. Sono molto felice in questa squadra e penso che si veda ogni giorno in campo e anche negli spogliatoi".: "in questo doppio confronto. Il fatto è che, anche se non ho intenzione di trovare alibi, avevamo quattro o cinque titolari assenti. Ci è mancato qualcosa nella partita di Londra,È difficile recuperare il risultato con una squadra che ha esperienza e poi fa girare la palla. Siamo rimasti molto delusi, ed è per questo cheÈ bello avere il nostro destino nelle nostre mani, ma è sicuro che abbiamo uno spirito vendicativo in relazione a questo. Dobbiamo invertire la tendenza e fare di tutto per passare"., inseriti nelle nominations per il Pallone d'Oro: "Certo è difficile vincere un Pallone d'Oro, devi esibirti con il tuo club e anche con la tua nazionale. È davvero una cerchia molto ristretta di grandi giocatori ed è già motivo di orgoglio per loro e per noi, Milan, averli in questa lista".Sull'obiettivo Mondiale: "Sì, tra i miei obiettivi c'è quello di essere il più decisivo possibile e giocare anche un terzo Mondiale con la Francia. Ovviamente un Mondiale è qualcosa di straordinario per un calciatore quindi deve essere un obiettivo per il quale competere".