Un tema delicato. Intervistato da Le Figaro l'attaccante del Chelsea Olivier Giroud ha parlato dei gay nel calcio: "Quando Hitzlsperger ha fatto coming out mi sono emozionato. Pensavo fosse impossibile dichiararsi omosessuale. All'interno dello spogliatoio è tutta una questione di testosterone, ci si fa la doccia insieme. E' un argomento delicato, capisco il dolore e la difficoltà nel riuscire a fare coming-out. Non tutti sono come me, io sono tollerante e quando mi chiedono di sostenere le campagne contro la discriminazione come quella dei lacci arcobaleno, lo faccio volentieri”.