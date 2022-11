Intervistato da Sky, l'attaccante del Milan, Olivier Giroud ha commentato così il gol vittoria contro lo Spezia e l'espulsione seguente.



GOL - "Il gol è molto bello, sicuramente. Il passaggio di Sandro è stato molto bello e dai, va bene così. L'adrenalina, il gol vittoria, una partita difficile... Nella mia testa sono ancora un bambino".



3 PUNTI - "Volevamo vincere, la cosa più importante è che domani mattina ci svegliamo con i 3 punti"



IL ROSSO PER L'ESULTANZA - "Mi sono dimenticato che mi aveva ammonito e dai... è così"



L'ANNO SCORSO - "Stavo pensando che questa partita mi ricordava molto quella dell'anno scorso che l'arbitro aveva sbagliato. Quest'anno abbiamo vinto ed è la cosa più importante. Abbiamo visto un grande spirito di squadra fino alla fine e allora sì, siamo felici".



IO E IBRA - "Io e lui abbiamo un rapporto come grandi fratelli. Cerchiamo di dare l'esempio ai giovani fuori e dentro il campo".



MOMENTO MIGLIORE - "Non so se è il mio momento migliore della carriera. Sicuramente ci sono momenti in cui tu sei al posto giusto al momento giusto. La mia vita è questa, devo farmi trovare pronto. Due settimane fa non ho fatto gol per 5 gare ed ero arrabbiato"



QUANDO SMETTO? - "Non lo so. Continuo fino a quando il mio corpo non mi dirà basta".