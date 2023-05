A poche ore dall'attesissima sfida Champions traOlivier, bomber rossonero, è intervenuto in conferenza stampa.È un derby, una partita speciale. Adoro giocarla,speriamo di fare grandi cose domani, sono molto carico"."In questo tipo di partita abbiamo bisogno di essere tutti al 110%. Sappiamo che possiamo fare delle grandi cose, delle grandi partite con le nostre qualità e le nostre caratteristiche."Parliamo di un club speciale, l'anno scorso non potevo chiedere di più che vincere lo scudetto, sono molto orgoglioso di quello che stiamo facendo con questa squadra, col mister e col suo staff."Gli ultimi tempi al Chelsea sono stati difficili, avevo bisogno di una nuova sfida e il primo anno non poteva andare meglio. In questa stagione è fantastico giocare una semifinale di Champions: si può sempre migliorare, ma le cose stanno andando davvero bene.Lui ci supporta sempre, ci segue in allenamento ogni giorno a Milanello. È una cosa che mi ha sorpreso davvero tanto quando sono arrivato, non me l'aspettavo,Sono davvero sempre presenti, da questo punto di vista è un prepartita normale".La punta francese è successivamente intervenuta anche ai microfoni di Sky Sport,"Lui sa di essere importante per la squadra,Ha qualità, spero torni al più presto,Si è visto con la Lazio. Con Rafa è meglio, ma si può fare ugualmente un match di spessore"Il primo anno è arrivato lo Scudetto, ora la semifinale di Champions: non potevo sognare di più, se non adesso vincere la Champions.