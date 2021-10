"Sono quasi al 100%. Sono molto felice di essere di nuovo con la squadra, ho aspettato questo momento e voglio fare bene per aiutare la squadra a vincere.Olivier Giroud si trova già a meraviglia nella propria nuova casa, la città di Milano, e assieme ai nuovi compagni, con i quali ha già instaurato un vero e proprio rapporto faterno.quella rossonera è una pelle che ha sentito subito addosso, nonostante i problemi che lo hanno afflitto nelle ultime settimane, tra Covid e lombalgia.Ieri l'ex Chelsea e Arsenal ha disputatoquando forse si è rivelato, mentre, quando con un gran colpo di testa ha realizzatodei rossoneri. Fondamentale proprio pervedi l'anticipo sul difensore del Verona e il grande stacco,: grande importanza anche nelletestimoni di una crescita fisica molto importante.- L'assenza dai campi sembra ormai un lontano ricordo: ora, con il quale ieri ha disputatovista anche la probabile assenza di Rebic e la condizione ancora non perfetta dello svedese,a lui caricarsi addosso la responsabilità dell'attacco dei rossoneri. In un match che per il Diavolo deve avere solo un esito, affinché si possa sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale:@AleDigio89