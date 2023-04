L'uomo dei gol importanti si è confermato anche allo Stadio Diego Armando Maradona. Olivier Giroud ha segnato il gol più pesante della stagione del Milan, capitalizzando al massimo una giocata straordinaria di Leao. Un gol (il 13esimo in questa stagione e il numero 27 in maglia rossonera) che ha portato il Milan nei quarti di Champions League e ha cancellato il precedente errore dal dischetto.



ECCO IL RINNOVO - La lunga attesa sta per terminare: nel pomeriggio Giroud sarà in sede al Milan per mettere la firma sul nuovo contratto. Una lunga trattativa che si è conclusa positivamente anche in virtù della forte volontà di Olivier di legarsi ancora di più a quella che sente come una seconda pelle.



LE CIFRE - Giroud, 37 anni il prossimo 30 settembre, metterà la firma su un contratto annuale fino a giugno 2024 (con opzione verbale per il secondo anno) a 3,5 milioni di euro netti. Tutto pronto per le firme di rito, Giroud e il Milan vanno avanti insieme.