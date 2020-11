Come Doctor Jekyll e Mr.Hyde, ormai da tempo, ci sono due Bonucci. Quello buono che fa lanci portentosi, quello cattivo che si fa bruciare dal centravanti di turno, quello juventino e quello milanista. Un giocatore doppio, da scissione della personalità, spesso (troppo) sotto i riflettori, soprattutto da parte dei tifosi bianconeri, molti dei quali non hanno perdonato al Beckenbauer della Tuscia il "tradimento" per aver indossato i colori rossoneri.

