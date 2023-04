Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 04 aprile 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto.Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ROMA per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati nella Curva Sud, all'8° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria; sanzione attenuata perché il coro, dopo l'intervento fattivo del proprio allenatore, non si è ripetuto.Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due bottigliette d’acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.MURILLO CERON Jeison Fabian (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.TONELLI Lorenzo (Empoli): per avere, al 45° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, protestato vibratamente avverso una decisione arbitrale.PEREYRA Roberto Maximil (Udinese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).AMRABAT Sofyan (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).BLIN Alexis (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).CAPRARI Gianluca (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).DE PAOLI Fabio (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).KEAN Bioty Moise (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).TOLOI Rafael (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).BERTOLINI Alberto (Empoli): per avere, al 37° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale.