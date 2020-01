Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 gennaio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SOCIETÀ

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria.



CALCIATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere inoltre, al 25° del primo tempo, a seguito della notifica del provvedimento di ammonizione, indirizzato all'Arbitro un'espressione offensiva accompagnata da un gesto plateale.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HYSAJ Elseid (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CHAGAS ESTEVAO Dalbert Henrique (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

CONTI Andrea (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).



ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

IACHINI Giuseppe (Fiorentina): seconda sanzione.