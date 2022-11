Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 novembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato verso il settore occupato dei sostenitori della squadra avversaria quattro bottigliette di plastica semipiene una delle quali raggiungeva il settore stesso senza conseguenze; per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle rallentato, per tutto il secondo tempo della gara, la regolare ripresa del giuoco, costringendo l’Arbitro a prolungare di due minuti il tempo di recupero.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica, senza conseguenze; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).ammonizione (seconda sanzione) per avere inoltre al 25° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo un'espressione irrispettosa agli Ufficiali di gara.