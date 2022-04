Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 aprile 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato un bicchiere grande di carta semipieno nel settore sottostante occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.a titolo di responsabilità oggettiva, per avere suoi sostenitori lanciato sul terreno di giuoco numerosi coriandoli di carta, che costringevano il Direttore di gara a ritardare l'inizio della gara di circa quattro minuti per permetterne la rimozione.a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti.: per avere, al termine della gara, rivolto una critica provocatoria e irrispettosa al Direttore di gara.: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)TUDOR Igor (Hellas Verona)