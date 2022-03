SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 15 marzo 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:i suoi sostenitori intonato in più occasioni,nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti chiaramente in tutto l’impianto durante l’intero svolgersi della gara;in percentuale comunque significativa dei tifosi del medesimo settore (pur non indicato espressamente nel primo caso dai collaboratori della Procura Federale ma ricavabile dal resto del rapporto) e comunque in numero tale (oltre 1600) da essere percepiti in tutto l’impianto,al 34° del primo tempo al termine di un’azione di giuoco,al 9° del secondo tempo dopo che il medesimo si era accasciato sul terreno di giuoco per infortunio.Sanzione così complessivamente determinata ai sensi degli artt. 25, comma 3 (denigrazione territoriale), e 28, comma 4 (discriminazione razziale), C.G.S., tenendo conto nel primo caso della recidiva e comunque applicando in favore della Soc. Hellas Verona, per entrambe le fattispecie, le attenuanti di cui all’art. 29, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., avendo la detta Società dato dimostrazione di aver adottato, prima dei fatti, modelli di organizzazione atti a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi e di aver cooperato preventivamente con le Forze dell’ordine e le Autorità preposte, nonché in ogni caso per essersi pubblicamente dissociata dai gravi comportamenti tenuti in tale contesto.dell’esecuzione della sanzione prevista ai sensi dell’art. 28, comma 7, C.G.S.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere gran parte dei suoi sostenitori, al termine della gara, intonato per circa trenta secondi un coro denigratorio nei confronti dell'Arbitro.per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra.per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).Kevin (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.Federico (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.Giacomo (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.Ivan (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Nicola Domenico (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Davide (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).LAZARO Gerard (Udinese): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.Salvatore (Roma): per avere, al 25° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente ad alta voce una critica irrispettosa gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale