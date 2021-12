Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 14 dicembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SOCIETÀ

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 23° secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco sei fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa 40 secondi al fine di permetterne la rimozione; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere, al 7° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio della gara.​



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AFENA-GYAN Felix Ohene (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

AYHAN Kaan (Sassuolo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

ISAAC Success (Udinese): per avere, al 47° del secondo tempo, spinto un avversario facendolo cadere a terra.



AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)

GHIGLIONE Paolo (Genoa): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.