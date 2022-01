Atalanta-Torino si deve recuperare. È la decisione del giudice sportivo per la partita saltata il 6 gennaio per il focolaio scoppiato all’interno del gruppo squadra granata che aveva provocato l’intervento della Asl “Città di Torino”. La decisione si basa evidentemente sulla sussistenza della forza maggiore che ha impedito alla squadra di Juric di recarsi a Bergamo. Per le altre due partite ancora in bilico, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia, non c’è stato ancora il pronunciamento e le gare restano sub judice. Lo scorso 21 gennaio era stato invece deciso per il recupero di Bologna-Inter.



TUTTO RIMANDATO - Quanto a Salernitana e Udinese, si legge nel dispositivo diffuso dalla Lega di Serie A, dovranno mandare una memoria difensiva entro 7 giorni. Una volta acquisiti questi documenti il giudice sportivo scioglierà le riserve sulle gare saltate rispettivamente contro Venezia e Fiorentina