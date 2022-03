Il giudice sportivo della Serie A ha inflitto due giornate di squalifica in campionato al centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura "per avere, al 35° del secondo tempo, dopo la notifica dell'ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara rivolgendo al medesimo, per svariate volte, un epiteto offensivo".



Un turno di stop per Toloi (Atalanta), Ismajli (Empoli), Thorsby (Sampdoria), Lopez (Sassuolo), Amian e Kiwior (Spezia).

Ammenda di 1.500 euro a Immobile (Lazio).



Tra i club multati Spezia (20mila euro), Lazio (10mila euro) e Venezia (2mila euro).