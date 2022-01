Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare di Coppa Italia di ieri.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DRAGOWSKI Bartlomiej (Fiorentina): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

LOZANO BAHENA Hirving Rodrigo (Napoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

RUIZ PENA Fabian (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DOMENICHINI Marco (Napoli): per avere, al 38° del secondo

tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo agli Ufficiali di espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.