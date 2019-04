Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistitoo da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 26 aprile 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre decisioni, in relazione anche al comportamento dei sostenitori, e comunque in attesa del ricevimento degli elenchi di gara.​



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA



Pezzella German (Fiorentina)



LUNEDI' I PROVVEDIMENTI VERSO I TIFOSI - Nessun provvedimento comunicato per ora dunque riguardo ai cori razzisti dei tifosi laziali nel match di mercoledì sera a San Siro contro il Milan: eventuali decisioni arriveranno la prossima settimana. Si dovrà attendere lunedì prossimo per conoscere eventuali provvedimenti disciplinari in merito al comportamento dei tifosi durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia Milan-Lazio.​