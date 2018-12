È arrivato ilsulla 15esima giornata di Serie A. Tra i club,dopo la sfida contro la Juventus., espulsi nell'ultimo turno,perper avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato parti di seggiolini divelti nel settore della tifoseria avversaria, senza conseguenze alle persone; sanzione applicata ai sensi degli att.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 - C.U. n. 129/CSA).: per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione); per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di ammonizione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara proferendo altresì parole offensive nei confronti del medesimo; per essere infine, al 50° del secondo tempo, nonostante avesse già abbandonato il recinto di gioco in virtù dell’espulsione, entrato indebitamente sul terreno di giuoco di circa cinquanta metri per festeggiare la segnatura di una rete.: per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere, inoltre, al 47° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un epiteto insultante; per essere infine, al 50° del secondo tempo, nonostante avesse già abbandonato il recinto di giuoco in virtù dell’espulsione, entrato indebitamente sul terreno di giuoco di circa cinquanta metri per festeggiare la segnatura di una rete.: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, inoltre, all 41° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.: per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).