Solo una multa. 25 mila euro, quelli che deve pagare l'Atalanta "​per avere, nel corso della gara contro la Lazio ed in particolare durante il secondo tempo, lanciato ripetutamente, che si accasciava momentaneamente a terra, per poi rialzarsi e riprendere regolarmente il giuoco; sanzione attenuata, ai sensi dell'art. 7 CGS, in quanto, ai fini dell'applicazione delle conseguenti sanzioni interdittive dell'accesso".La squalifica scatterà se tali episodi si ripeteranno nei prossimi dodici mesi. Questo il comunicato: "​considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori insultanti e di discriminazione razziale nei confronti di due calciatori della Soc. Milan; considerato, in particolare, che nei primi dieci minuti del secondo tempo dalla Curva Sud, occupata dai sostenitori della Soc. Roma, in diverse occasioni venivano intonati cori all’indirizzo del calciatore Zlatan Ibrahimovic (Soc. Milan) e che, per tale ragione, il Direttore di gara richiedeva per il tramite del Quarto Ufficiale che fosse diffuso l’annuncio previsto, cosa avvenuta per due volte; considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, al 35° del secondo tempo, “e, che per tale ragione, allo stesso minuto, veniva diffuso l’annuncio previsto; considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi;ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione,Per quanto riguarda i giocatori fermati dal Giudice Sportivo, due turni ad Adrien Silva della Sampdoria, uno a Theo Hernandez del Milan, Kalidou Koulibaly del Napoli, Grigoris Kastanos della Salernitana, Maxime Lopez del Sassuolo, Petar Stojanovic dell'Empoli e Tommaso Pobega del Torino.Adrien Sebastien (Sampdoria): per avere al 22° del secondo tempo, in seguito ad una decisione arbitrale, rivolto platealmente al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.r avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.