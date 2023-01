Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 10 gennaio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara ed al 37° del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto.per avere suoi sostenitori assiepati in un solo settore, al 5° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti di altra tifoseria; sanzione attenuata per la fattiva collaborazione della Società nel prevenire tali manifestazioni.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.(Sampdoria): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.(Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).(Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).(Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).(Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).(Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).(Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).(Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).b) CALCIATORICALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARARINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Sampdoria): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARADANILIUC Flavius David (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).DOMINGUEZ Nicolas Martin (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).IBANEZ DA SILVA Roger (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).LAZZARI Manuel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).MEDEL SOTO Gary Alexis (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).SERNICOLA Leonardo (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).TONALI Sandro (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).