Ilassistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 15 febbraio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 29° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti il secondo tempo della gara.FERRARI Gianmarco (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.OKEREKE Chidozie David (Venezia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.AMIAN ADOU Kelvin (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).BROZOVIC Marcelo (Internazionale): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).BUSIO Gianluca Cristiano (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).DA SILVA Danilo Luiz (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).MANCINI Gianluca (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).MEDEL SOTO Gary Alexis (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).SVANBERG Mattias Olof (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).AMMENDA DI € 5.000,00NUNO SANTOS Luis Da Costa (Roma): per avere, all'89° del secondo tempo, rivolto ad un calciatore della squadra avversaria, al momento della sua sostituzione, un'espressione insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.