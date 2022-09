Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 13 settembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato un bicchiere di plastica ed un bengala sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un proprio collaboratore, non inserito in distinta, al rientro negli spogliatoi, rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bicchieri di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica semi-piena; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere, al 50° del secondo tempo, spinto ripetutamente sul petto un calciatore della squadra avversaria, dando vita ad un acceso confronto che coinvolgeva calciatori in campo e componenti delle panchine.per avere, al 50° del secondo tempo, spinto ripetutamente sul petto un calciatore della squadra avversaria, dando vita ad un acceso confronto che coinvolgeva calciatori in campo e componenti delle panchine.per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.per avere, al termine della gara, proferito ad alta voce una frase irrispettosa davanti alla porta dello spogliatoio arbitrale; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale.ammonizione (Prima sanzione); per avere inoltre, al 52° del secondo tempo, dopo il provvedimento, rivolto al Direttore di gara plurime espressioni insultanti, reiterando tale comportamento mentre usciva dal terreno di giuoco.per avere, al 50° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose, abbandonando successivamente il recinto di giuoco dopo aver espresso offese generiche verso la classe arbitrale; infrazione quest’ultima rilevata dai collaboratori della Procura Federale.per avere, al 45° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, inveito contro i componenti della panchina avversaria.doppia ammonizione.per avere proferito, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, un’espressione blasfema; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale.CELIA Marco (Salernitana): per avere, al 50° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale.per avere, al 52° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale.