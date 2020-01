Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 21 gennaio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DI GENNARO Matteo (Livorno): per essere, al 47° del secondo tempo, venuto a contatto con un calciatore della squadra avversaria cingendogli il collo con le mani.

SCHENETTI Andrea (Virtus Entella): per essere, al 47° del secondo tempo, venuto a contatto con un calciatore della squadra avversaria cingendogli il collo con le mani.



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

FALASCO Nicola (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al termine della gara, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00



DOS SANTOS MACHADO Claiton (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 13° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento irrispettoso sia nei confronti dell'Arbitro, sia nei confronti di un Assistente.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DA CRUZ Alessio Sergio (Ascoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

GRILLO PRATES Lautaro Fausto (Trapani): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SETTEMBRINI Andrea (Virtus Entella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

SIEGA Nicholas (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

FIORDILINO Antonioluca (Venezia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Decima sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOBEN Matija (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BUSELLATO Massimiliano (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CANOTTO Luigi (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CIANO Camillo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CONTINI BARANOVSKY Nikita (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIONISI Federico (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GERBO Alberto (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LUCI Andrea (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARRAS Manuel (Livorno): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PAOLUCCI Andrea (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 MARZO 2020 ED AMMENDA DI € 20.000,00

VRENNA Raffaele (Crotone): per avere, al temine della gara, negli spogliatoi, aggredito verbalmente l’allenatore in seconda della squadra avversaria Roberto Occhiuzzi, che era intento a discutere con il presidente del Crotone, apostrofandolo con epiteti gravemente offensivi e cercando il contatto fisico che non si verificava grazie all’intervento di alcuni addetti alla sicurezza e dei dirigenti del Crotone. Per avere, successivamente, mentre Occhiuzzi si apprestava ed uscire dagli spogliatoi, cercando di chiarire con il presidente del Crotone quanto accaduto in precedenza, lanciato verso lo stesso Sig. Occhiuzzi, una bottiglietta di plastica vuota che lo colpiva al viso, ponendo in essere una condotta gravemente violenta.



ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

LUPO Fabio (Venezia): per avere, al 6° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, urlato all'Arbitro espressioni ingiuriose reiterando tale atteggiamento all'atto del provvedimento di espulsione.



ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

BONOFIGLIO Ippolito (Cosenza): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, con atteggiamento intimidatorio, urlato all'Arbitro espressioni insultanti.



OPERATORI SANITARI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SCAPPINI Gianni (Livorno): per avere, al 46° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.