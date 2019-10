Si è espresso, in attesa del posticipo tra Milan e Spal, il Giudice Sportivo. Una giornata di squalifica a Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli espulso al 44esimo del secondo tempo nella sfida con l'Atalanta: " per avere, al 44° del secondo tempo, entrando a giuoco fermo sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale". Stessa motivazione per il team manager del Napoli, Giovanni Paolo De Matteis, anche lui squalificato.



DUE GIORNATE A MARCHETTI - Tra i calciatori: due giornate di stop a Federico Marchetti, portiere del Genoa "per avere, al 12° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale con plateale gestualità e proferendo espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".



MULTA INTER - Ammenda di 5mila euro all'Inter per avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonati cori insultanti e gravemente intimadatori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. 3mila euro anche per il Napoli, per aver lanciato una bottiglietta di plastica in campo.



NIENTE DERBY - Salteranno, infine, il derby della Mole il difensore del Torino Nkoulou e il centrocampista della Juve Rabiot.